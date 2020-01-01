Мария Сыропятова Комитет по экономическому развитию рекомендовал исключить из правил благоустройства Перми запрет на размещение НТО на придомовых территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по экономическому развитию Пермской городской думы 8 декабря рассмотрел проект новой редакции правил благоустройства территории города. Из правил планируется исключить запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на территории многоквартирных домов.

Также исключается ограничение, которое не позволяло устанавливать НТО на тротуаре, если это приведёт к сокращению свободного для пешеходного движения пространства до ширины менее трёх метров. По словам замглавы Перми Анатолия Дашкевича, это связано с выполнением решения Пермского краевого суда, по которому нормы правил благоустройства о размещении НТО на частных землях были признаны недействующими, а также оспорена сама процедура их принятия.

При этом в рассматриваемом проекте правил благоустройства остаются положения о том, что некапитальные строения нельзя размещать на территориях, не предназначенных для этого, в нарушение вида разрешённого использования, пояснила и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова. При этом эти положения правил благоустройства, по её словам, могут быть скорректированы. «Сейчас положение о размещении некапитальных сооружений прорабатывается на краевом уровне. Позже в зависимости от них мы будем разрабатывать свои предложения в муниципальные правила благоустройства», — заявила Чеснокова.

Вице-спикер гордумы Алексей Грибанов уточнил у администрации вероятность того, что владельцы ликвидированных (в рамках действующей редакции правил благоустройства) объектов предъявят иски о недополученных доходах. Чеснокова заверила, что рисков нет: «Поскольку на тот момент действовали правила благоустройства и статья 6.7.1 краевого закона об административных правонарушениях. В настоящее время есть судебная практика, предпринимателям, демонтировавшим НТО и уже обратившимся в суд, в исках было отказано». Всего за последние несколько лет с придомовых территорий, по её словам, было убрано более 1300 объектов. «Нужно разъяснять это предпринимателям, потому что они захотят вновь восстановить свои киоски», — обратил внимание на проблему Алексей Грибанов.

По словам Ольги Чесноковой, сейчас такие консультации проводятся. При этом в мэрию уже поступал проект изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», которым предусмотрены штрафы за размещение НТО на не предназначенных для этого территориях. «Есть часть территории, которую занимают многоквартирные дома, с дополнительным видом разрешённого использования под НТО, — уточнила Ольга Чеснокова. — Но это единичные случаи, на всей остальной территории это по-прежнему является нарушением».

«Кто проводит с предпринимателями разъяснительную работу? — задал вопрос председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе. — Все услышали про решение суда, решили, что теперь можно строить. И теперь возводят ещё более крупные объекты. Кто согласует проект, внешний облик объекта? Есть ли какой-то порядок, разъясняющий, где можно или нельзя ставить объект?». Ольга Чеснокова пояснила, что разъяснения предпринимателям дают сектора потребительского рынка районных администраций. Кроме того, эту работу проводит также департамент экономики и промышленной политики в социальных сетях. «Пока законом Пермского края не будет установлена ответственность за нарушение размещение НТО, то оно и не будет восприниматься предпринимателями как нарушение», — отметила Ольга Чеснокова.

После обсуждения комитет по экономической политике рекомендовал новые городские правила благоустройства к рассмотрению на пленарном заседании Пермской городской думы.

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