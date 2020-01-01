Городские власти усиливают туристическое направление в администрации Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по экономическому развитию Пермской городской думы рекомендовал поддержать создание в мэрии подразделения по развитию туризма. Планируется организовать в 2021 году в составе департамента экономики и промышленной политики (ДЭПП) отдел из трёх человек. На эти цели в следующем году потребуется 2,6 млн руб.

По словам замглавы администрации Перми Виктора Агеева, это решение связано со стартом нового национального проекта. «Со следующего года начинает работать нацпроект по развитию туризма, в рамках которого будут распределяться средства для регионов, — отметил вице-мэр. — Предусмотрены два направления: поддержка хозяйствующих субъектов и благоустройство туристических мест. По сути, второе направление предусматривает дополнительное финансировании на благоустройство».

Он пояснил, что в рамках этого нацпроекта будет работать новое министерство по развитию туризма в составе правительства края. И в течение нескольких месяцев «шли переговоры о том, как локализовать эту функцию на уровне города». «Министерству нужно «прорастать» в муниципалитеты, и нужны подразделения, которые будут определять те направления, куда будут направляться федеральные средства», — пояснил Агеев.

Вице-спикер Алексей Грибанов поинтересовался, по каким показателям мэрия будет отчитываться за развитие туризма и почему профильным подразделением выбран именно ДЭПП. «В крае туризм относили то к культуре, то к спорту, то к молодёжной политике, то опять к спорту, — сказал депутат. — Если бы в администрации Перми вопросы туризма отнесли бы к сфере культуры, то было бы понятно, что речь идёт о событийном туризме».

Виктор Агеев пояснил, что направления работы в рамках нового нацпроекта по развитию туризма схожи со спецификой работы ДЭПП. Что касается контрольных показателей, то объём ресурсов пока не определён, поскольку он зависит от того, сколько средств получит Пермский край (и в последующем Пермь) в рамках нацпроекта.

Комитет по экономическому развитию поддержал инициативу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.