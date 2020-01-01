В 2020 году в Перми открылись капитально отремонтированная школа и новый детский сад Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году в Перми открылось новое здание детского сада «Академика» в Свердловском районе. Также после капремонта приняла ребят и педагогов школа №127 в Мотовилихе, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Продолжается строительство ещё четырёх дошкольных и трёх школьных образовательных учреждений, а также капремонт школы №79.

На протяжении нескольких лет администрация города системно занимается созданием социальной инфраструктуры для маленьких пермяков — возводятся детские сады и школы, создаются места в существующих учреждениях, строятся новые и обновляются существующие спортивные площадки, стадионы и спортзалы при школах.

В этом году новое здание детского сада «Академика» открылось в ЖК «Гулливер» на ул. Революции, 52г. Оно рассчитано на 160 мест, в том числе для детей ясельного возраста. Застройщик АО «КОРТРОС-Пермь» безвозмездно передал здание в муниципальную собственность в рамках заключённого с краевыми и городскими властями соглашения. Оборудование для сада было приобретено за счёт софинансирования из городского, краевого и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Демография».

Это не единственный объект в Перми, который застройщики возводят за свой счёт и передают муниципалитету. Так, по принципу безвозмездной передачи за последние годы был построен и открыт детский сад на ул. Агатовой, 26 в микрорайоне Ива, его строительством занималась компания «Девелопмент-Юг».

Приоритетная задача властей Перми — повысить доступность дошкольного образования, создать места в садах ближе к месту проживания семей. Таким образом, только за последние шесть лет было создано порядка 11 тыс. мест в детских садах. Работа в этом направлении продолжается.

Сейчас строятся новые садики на ул. Плеханова, 63 и Желябова, 16б в Дзержинском районе, на ул. Евгения Пермяка, 8а в Мотовилихе, на ул. Байкальской, 26б в Кировском районе. Строительство этих детских садов завершится в этом году, а ввести в эксплуатацию их планируется в первом квартале 2021 года.

Для комфортного обучения в пермских школах городские власти также капитально ремонтируют существующие здания и строят новые.

Напомним, эпоха строительства школ началась в Перми пять лет назад с открытия нового корпуса гимназии №11 им. Дягилева. С этого момента были введены в эксплуатацию ещё четыре здания: два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, новая школа «Мастерград» на 1200 учеников, новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка-2.

Кроме того, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». В 2019 году городские власти начали возведение нового корпуса школы №93 и гимназии №3. Принять ребят они должны будут уже в 2021 году.

В 2020 году началось возведение здания школы на ул. Юнг Прикамья и объявлен конкурс на строительство нового корпуса гимназии №17, 1 сентября после капитального ремонта открылась школа №127.

Также в 2020 году стартовал масштабный ремонт здания школы №79. Планируется, что после окончания ремонта тут будут заниматься ученики 5-х–11-х классов.

Ежегодно департамент образования проводит локальные ремонтные работы. Так, в этом году были проведены капитальные ремонты кровель в детских садах «Легополис», «Здорово», «Театр на Звезде», «Конструктор успеха», №№87, 97, 296, 419 и капитальные ремонты фасадов четырёх образовательных учреждений.

Ребята школы №134 и школы «Синтез» получили обновлённые спортзалы. Также был проведён текущий ремонт помещений в центре дополнительного образования «Шанс» и гимназии №10, а в школе №136 была заасфальтирована прилегающая территория.

— В уходящем году для нас было важным максимально качественно провести начатые ремонты, запустить новые объекты. Для педагогов и ребят это всегда большая радость — зайти в новое или обновлённое здание школы, детского сада. Новые, современные корпуса школ и детских садов способствуют более качественной организации учебного процесса, а комфортные условия — более активной творческой реализации учащихся и педагогов. В этом направлении мы намерены работать и дальше, — подчеркнула начальник управления имущественного комплекса департамента образования администрации Перми Рената Шарипова.











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