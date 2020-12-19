Елена Синица Фестиваль Red Market состоится, несмотря на эпидемиологическую ситуацию Он пройдёт 19 и 20 декабря на «Заводе им. Шпагина» Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Фестиваль Red Market (0+) всё же состоится, несмотря на сложную эпидемситуацию в Перми. Организаторы сообщили, что он пройдёт на «Заводе им. Шпагина» 19 и 20 декабря.

Как указано в соцсетях на странице фестиваля, на мероприятии будут представлены коллекции одежды и аксессуаров от дизайнеров и креаторов из Перми и других городов, организована food-зона, а также пройдёт программа мастер-классов. Планируется участие более 60 дизайнеров.

Отмечается, что мероприятие состоится с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Вход платный — 150 руб., для пенсионеров и детей до 12 лет — бесплатный.



Напомним, ранее стало известно, что 19 и 20 декабря также состоится фестиваль светового шоу «Просвет».

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