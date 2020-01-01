Елена Синица Определены даты перенесённого светового шоу «Просвет» Фестиваль состоится в Перми 19 и 20 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Фестиваль светового шоу «Просвет» (0+) пройдёт в Перми 19 и 20 декабря. Об этом решении сообщается на официальном сайте фестиваля.

Напомним, фестиваль должен был состояться 17 и 18 октября, однако был перенесён на декабрь в связи с опасной эпидемиологической ситуацией.

В рамках фестиваля 15 художников и студий должны устроить мультимедийные шоу на фасаде театра оперы и балета, «Заводе Шпагина», телебашне и в планетарии. Прошлый фестиваль состоялся осенью 2019 года и собрал свыше 25 тыс. зрителей.

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