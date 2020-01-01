Григорий Серёдкин Татьяна Иванова взяла серебро командной эстафеты на Кубке мира по санному спорту Россияне уступили итальянцам лишь долю секунды Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Минспорта Пермского края

Сборная России по санному спорту заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Пермского края.

Команда нашей страны выступала в составе Татьяны Ивановой, Семёна Павличенко и двойки Александра Денисьева и Владислава Антонова и уступила итальянцам 0,230 секунды. Победители показали результат 2 минуты 25,794 секунды. Замкнула тройку призёров сборная Латвии (+0,584).

Напомним, ранее чусовлянка Татьяна Иванова одержала победу на Кубке мира в индивидуальном заезде.

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