Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту Третье место заняла ещё одна представительница Чусового Екатерина Катникова Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: минспорта Пермского края

Министерство транспорта Пермского края

Саночницы из Чусового удачно выступили на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.

Иванова выиграла соревнования, по сумме двух попыток на 0,113 сек. обогнав Натали Гайзенбергер из Германии. Третьей оказалась ещё одна представительница Чусового Екатерина Катникова.

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