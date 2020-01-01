Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту
Третье место заняла ещё одна представительница Чусового Екатерина Катникова
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Саночницы из Чусового удачно выступили на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.
Иванова выиграла соревнования, по сумме двух попыток на 0,113 сек. обогнав Натали Гайзенбергер из Германии. Третьей оказалась ещё одна представительница Чусового Екатерина Катникова.
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