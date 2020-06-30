Елена Синица Роспотребнадзор продлил антикороновирусные меры в школах до 2022 года Меры продлили ровно на год Поделиться Поделиться Твитнуть

Высшая школа экономики

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2022 года ограничительные меры в школах и детсадах, введённые ранее из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора Анной Поповой 2 декабря. В понедельник, 7 декабря, оно было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — сообщается в документе.

Напомним, в постановлении речь идёт о таких санитарных требованиях, как измерение температуры, наличие антисептиков для рук, запрет на массовые мероприятия.

Помимо этого, за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет, в котором дети будут заниматься по всем предметам. Учителя сами будут ходить по классам, исключение составляют предметы, требующие профильного оборудования: трудовое обучение, ИЗО, технология, физкультура, физика и химия.

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