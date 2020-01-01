Мария Сыропятова
Мэрии не удалось снизить стоимость выкупа одной из пирамид на ул. Крисанова
Апелляционная жалоба на решение об увеличении вдвое стоимости выкупа была отклонена
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы администрации Перми на решение об увеличении стоимости выкупа торгового центра и земельного участка в Перми по адресу ул. Крисанова, 12б.
Таким образом, выкупаемая муниципалитетом собственность и понесённые убытки обойдутся мэрии в 132,2 млн руб. Это почти в два раза выше, чем по первоначально проведённой оценке. Постановление арбитражного суда может быть обжаловано в течении двух месяцев в кассационной инстанции.
Напомним, в январе 2020 года владелица этой недвижимости Елизавета Кириленко подала иск в суд, требуя увеличения стоимости своего имущества и убытков, понесённых из-за закрытия бизнеса. Ранее городские власти оценили его в 67,8 млн руб., а Кириленко настаивала на сумме в 292,9 млн руб. В результате проведённой экспертизы Арбитражный суд Пермского края оценил стоимость выкупа имущества и понесённый предпринимателем ущерб в 132,2 млн руб.
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