Мария Сыропятова Мэрии не удалось снизить стоимость выкупа одной из пирамид на ул. Крисанова Апелляционная жалоба на решение об увеличении вдвое стоимости выкупа была отклонена Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы администрации Перми на решение об увеличении стоимости выкупа торгового центра и земельного участка в Перми по адресу ул. Крисанова, 12б.

Таким образом, выкупаемая муниципалитетом собственность и понесённые убытки обойдутся мэрии в 132,2 млн руб. Это почти в два раза выше, чем по первоначально проведённой оценке. Постановление арбитражного суда может быть обжаловано в течении двух месяцев в кассационной инстанции.

Напомним, в январе 2020 года владелица этой недвижимости Елизавета Кириленко подала иск в суд, требуя увеличения стоимости своего имущества и убытков, понесённых из-за закрытия бизнеса. Ранее городские власти оценили его в 67,8 млн руб., а Кириленко настаивала на сумме в 292,9 млн руб. В результате проведённой экспертизы Арбитражный суд Пермского края оценил стоимость выкупа имущества и понесённый предпринимателем ущерб в 132,2 млн руб.

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