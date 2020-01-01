В Перми планируется появление ул. Юрия Ляшкова Она будет в районе Бахаревки Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми одна из новых улиц жилого района Бахаревка (недалеко от детского пульмонологического санатория и Южного обхода) может получить наименование — ул. имени Юрия Ляшкова. С такой инициативой в департамент культуры и молодёжной политики администрации города Перми обратилась инициативная группа местных жителей. Вопрос планируется рассмотреть на заседании Общественного совете по топонимике при главе города Перми.

Юрий Ляшков — кавалер ордена Мужества, погиб в 2000 году, попав в окружение в районе Аргунского ущелья Чечни в составе 6-й роты 104-го полка Псковской воздушно-десантной дивизии. Он не является уроженцем Перми, но с пяти лет жил в п. Чепчанка Пермской области.

Отметим, что ранее в том же районе в течение последнего года появились новые улицы: имени Сергея Сафонова — лётчика-истребителя 764-го истребительного авиационного полка, чей самолёт МиГ-19 по ошибке сбила ракета противовоздушной обороны вместо самолёта-разведчика Фрэнсиса Пауэрса во время первомайской демонстрации 1960 года, а также ул. имени Ивана Терёхина — лётчика восьмого отдельного разведывательного авиационного полка, проявившего себя в годы Великой Отечественной войны.

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