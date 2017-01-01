В Перми может появиться улица в честь лётчика, которого сбили вместо «шпиона» Пауэрса

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В общественный совет по топонимике при главе Перми поступили инициативы о наименовании двух улиц города.

Так, одну из новых улиц в жилом районе Бахаревка Свердловского района инициаторы предлагают назвать именем лётчика-истребителя 764-го истребительного авиационного полка Сергея Сафронова. Он стал известен в мире после того, как советская ракета противовоздушной обороны по ошибке сбила его самолёт вместо самолёта-разведчика Фрэнсиса Пауэрса во время первомайской демонстрации 1960 года.

Сафронов вылетел на истребителе МиГ-19 по тревоге из Перми на перехват самолёта U-2, но система опознавания ПВО «свой-чужой» приняла его за американский самолёт, вылетевший из Пакистана.

В том же районе предлагается присвоить имя ещё одной улице – имени летчика восьмого отдельного разведывательного авиационного полка Ивана Терёхина, проявившего себя в годы Великой отечественной войны.

Кроме того, в совет поступило предложение о наименовании средней школы №136 (ул. Власова, 37) именем Якова Вагина, который с 1969 по 1986 годы возглавлял уголовный розыск Пермской области.