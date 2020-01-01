Дмитрий Енцов журналист Власти Перми перераспределили часть субсидий баскетбольному клубу «Парма» Сократились расходы на зарплаты игрокам, но выросли — на аренду стадиона и организацию матчей Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Администрация Перми внесла изменения в субсидирование расходов баскетбольному клубу «Парма» из-за пандемии коронавируса. Постановление было подписано главой Перми 1 декабря.

Общий объём субсидий из городского бюджета не меняется — по 80 млн руб. ежегодно на 2021, 2022 и 2023 годы.

Но скорректирован ряд пунктов расходов. В частности, увеличена статья на страхование спортсменов. Например, если ранее планировалось в следующем году на это потратить 300 тыс. руб., то теперь — 1 млн руб.

Также увеличиваются расходы на питание: если раньше ежегодно на это закладывалось по 3,5 млн руб., то теперь — по 9,716 млн руб.

При этом сокращена самая большая статья расходов — зарплата спортсменов. Если ранее на 2021 год (а также на следующие два года) на это планировалось потратить 19,6 млн руб., то в откорректированном варианте — 13,7 млн руб. При этом в компенсации расходов клубу на 2020 году затраты по этому пункту выше обычного — 28,2 млн руб. Отметим, что из городского бюджета субсидируется зарплата не всех игроков, а только местных.

С другой стороны, увеличиваются расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (например, на 2021 год и далее было по 9,1 млн руб., стало — по 16,2 млн руб. (а на 2020 год — 12,4 млн руб.).

Откорректирован и пункт возмещения затрат на аренду спортсооружения (УДС «Молот»). Если раньше на это предполагалось выделять по 4,3 млн руб., то из-за коронавируса и, соответственно, ограничений по количеству матчей и по количеству пришедших на них зрителей расходы на 2020 календарный год составят 2 млн, а на 2021 и далее года — по 6 млн руб.

Изменился пункт и по расходам на техническую организацию матчей — на этот год запланировано 7,2 млн руб., на следующие — по 12,1 млн руб. (ранее на это планировалось тратить по 10,5 млн руб.).

Заметно сократится выделение средств на изготовление рекламной и полиграфической продукции. Ранее на это планировалось выделять по 3,1 млн руб., теперь — по 121,6 тыс. руб. Исключение составит нынешний год, за который планируется выплатить по этому пункту 2,5 млн руб.

Значительно сократятся и траты на художественное сопровождение матчей. По планам было — по 5,8 млн руб., теперь будет — по 2,1 млн руб.

Напомним, возможная корректировка расходов обсуждалась на октябрьском пленарном заседании Пермской городской думы.

Бюджет «Пармы» на сезон анонсировался в размере ориентировочно 300 млн руб. По отчётам, предоставленным клубом в офис Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2019/2020, общие расходы «Пармы» составили 294,8 млн руб.

Тогда самой большой статьёй расходов «Пармы» (как и всех остальных клубов лиги, — прим. ред.) стала зарплата игрокам и сотрудникам. По итогам прошлого сезона, она составила 127,4 млн руб. В том числе зарплата игроков составила 87,5 млн руб.

Меньше «Пармы» тогда во всей лиге потратили только два клуба — «Енисей» и «Автодор».

Для сравнения: о бюджетах более 1 млрд руб. за прошлый сезон отчитались четыре клуба — «Локомотив-Кубань» (1,076 млрд руб.), «Зенит» (1,5 млрд руб.), «Химки» (2,1 млрд руб.) и ЦСКА (2,3 млрд руб.).

При этом ЦСКА только на зарплаты игроков потратил 1,2 млрд руб.

Что касается доходов, то, по итогам прошлого сезона, основная масса средств пришла из городского и краевого бюджетов — 190 млн руб. (в позапрошлом сезоне — 130 млн руб.). От спонсоров в бюджет клуба поступило 73 млн руб.

На продаже билетов и абонементов в прошлом сезоне клуб заработал 11,3 млн руб. (до этого было 10 млн руб.). Призовые от участия в турнирах составили 10,9 млн руб. (было — 7 млн руб.), на мерчандайзинге и кейтеринге «Парма» заработала 4,1 млн руб. (было — 1,7 млн руб.).

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