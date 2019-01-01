Дмитрий Енцов журналист Зарплатная ведомость игроков БК «Парма» за год выросла на 20 млн руб. Всего на выплаты игрокам, тренерам и сотрудникам клуб потратил 127,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетбольная Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских клубов по итогам сезона-2019/2020.

Всего информация раскрыта по девяти клубам (информация по иностранным командам — членам лиги не раскрывается).

Пермский баскетбольный клуб «Парма» по расходам оказался на седьмом месте (как и год назад, — прим. ред.). Всего клуб потратил за сезон 294,8 млн руб. (в позапрошлом сезоне — 228,7 млн руб.), а получил 290,9 млн руб. (в позапрошлом сезоне — 232,8 млн руб.). То есть прошлый сезон команда закончила с дефицитом в 3,9 млн руб. (позапрошлый сезон — с профицитом в 4,1 млн руб.).

Самой большой статьёй расходов «Пармы» (как и всех остальных клубов лиги, — прим. ред.) стала зарплата игрокам и сотрудникам. По итогам прошлого сезона, она составила 127,4 млн руб. В том числе зарплата игроков составила 87,5 млн руб.

Для сравнения: в сезоне-2018/2019 на зарплаты ушло 97,4 млн руб., в том числе 66,1 млн руб. — зарплаты игроков.

Второй по объёму статьёй расходов стала «обеспечение турниров», расходы по ней составили 44,1 млн руб.

Третья по тратам — уплата налогов (39,9 млн руб.).

Что касается доходов, то основная масса средств пришла из городского и краевого бюджетов — 190 млн руб. (в позапрошлом сезоне — 130 млн руб.). От спонсоров в бюджет клуба поступило 73 млн руб.

На продаже билетов и абонементов клуб заработал 11,3 млн руб. (до этого было 10 млн руб.). Призовые от участия в турнирах составили 10,9 млн руб., (было 7 млн руб.), на мерчандайзинге и кейтеринге «Парма» заработала 4,1 млн руб. (было 1,7 млн руб.).

Если смотреть на финансовое место «Пармы» относительно других клубов лиги, то меньше, чем пермский клуб, потратили только красноярский «Енисей» — 237 млн руб. — и саратовский «Автодор» — 208 млн руб.

О бюджетах более 1 млрд руб. отчитались четыре клуба — «Локомотив-Кубань» (1,076 млрд руб.), «Зенит» (1,5 млрд руб.), «Химки» (2,1 млрд руб.) и ЦСКА (2,3 млрд руб.).

При этом ЦСКА только на зарплаты игроков потратил 1,2 млрд руб.

Примечательно не только то, что год назад по бюджетам клубы располагались в таком же порядке, а то, что бюджеты всех ведущих клубов сократились. Для сравнения: бюджет ЦСКА сократился за год на 500 млн руб., «Химок» — почти на 200 млн руб. Почти на 300 млн руб. сократились бюджеты «Зенита» и «Локомотива».

Несмотря на это, самый богатый клуб (ЦСКА) «богаче» «Пармы» в восемь раз.

Кстати, самым эффективным клубом по итогам прошлого сезона стал «Локомотив», профицит бюджета которого составил 152,9 млн руб. Самый большой дефицит — у «Зенита» — 63,8 млн руб.

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