«Парма» потратила на зарплаты 97,4 млн рублей При этом зарплатная ведомость клуба — самая маленькая в Единой лиге ВТБ среди российских команд

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Фото: БК «Парма»

Баскетбольная Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских клубов по итогам сезона 2018/19.

Всего информация раскрыта по девяти клубам (информация по иностранным командам-членам лиги не раскрывается). Пермская «Парма» оказалась в этом списке седьмой с расходами в сумме 228,7 млн руб. и доходами в 232,8 млн руб. То есть сезон команда закончила с профицитом в 4,1 млн руб.

При этом в отчёте отмечается, что бюджетные субсидии составили 130 млн руб. На продаже билетов и абонементов клуб заработал 10 млн руб. Призовые за участие в турнирах превысили 7 млн руб., на мерчандайзинге клуб заработал 1,7 млн руб.

Самой затратной статьёй расходов «Пармы» стали зарплаты, на это ушло 97,4 млн руб., в том числе 66,1 млн руб. — зарплаты игроков. Примечательно, что зарплатная ведомость «Пармы» — самая маленькая в лиге среди российских команд. Например, идущий следом по этому показателю саратовский «Автодор» потратил на зарплаты на 30 млн руб. больше.

Беднее «Пармы» оказались красноярский «Енисей» (расходы 231,8 млн руб.) и саратовский «Автодор» — 202,5 млн руб.



Самым богатым российским клубом по-прежнему остаётся московский ЦСКА с расходами в 2 млрд 860 млн руб. Потратили более 1 млрд руб. четыре клуба — «Химки» 2 млрд 327 млн руб., питерский «Зенит» — 1 млрд 794 млн руб. и краснодарский «Локомотив-Кубань» — 1 млрд 363 млн.



Больше всего на зарплаты потратил ЦСКА — более 1,5 млрд руб.



Самым эффективным стал «Зенит», доходы которого превысили расходы на 75,9 млн руб.