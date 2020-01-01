В Прикамье резерв коек для больных COVID-19 держится стабильно на достаточном уровне Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье количество коек, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, а также их резерв держится стабильно на достаточном уровне. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В связи с этим властями региона принято решение вернуть работу курорта «Усть-Качка» к обычному режиму, так как необходимость задействовать площади курорта отсутствует.

В Прикамье доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутых коек — 23,5%. В Пермском крае для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто около 4,5 тыс. коек в 23 территориях региона. Расположены они преимущественно в краевой столице (14 учреждений), а также в Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Суксуне, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Кочёво, Губахе, Очёре, Чернушке, Кизеле и Пермском районе.

На сегодня в этих стационарах находятся 3437 пациентов: 2089 человек — с коронавирусом, остальные — с пневмонией и подозрениями на инфекцию.

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