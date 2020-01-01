Свою первую зарплату жители Пермского края тратили в основном на одежду или гаджеты
При этом 6% утверждают, что ничего не покупали
Аналитический отдел рекрутингового портала hh.ru опросил своих зарегистрированных пользователей в Пермском крае по теме, на что они потратили свою первую зарплату.
Самым популярным ответом (39%) стал «на покупку одежды или гаджета», вторым — «отдых, развлечения» (21%), далее — «отдали родителям» (20%).
При этом 6% заявили, что вообще не тратили первую зарплату.
Аналитики hh.ru отметили, что в целом по России респонденты отвечали примерно так же с погрешностью в несколько процентов.
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