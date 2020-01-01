В Перми на неделе похолодает до -16° Самым холодным днём ожидается четверг Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рабочая неделя в Перми, с 7 по 11 декабря, ожидаются прохладной, с временными снегопадами.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, дневная температура будет колебаться от -5° до -11°. Ночная — от -10° до -16°.

Самые холодные сутки ожидаются в четверг, когда дневная температура составит -11°, а ночная — -16°.

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