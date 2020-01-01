В Пермском крае сгорел автобус, перевозивший призывников ЧП произошло на трассе Юго-Камский — Оса Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: группа «Подслушано Пермь» vk.com

В Пермском крае на трассе Юго-Камский — Оса полностью сгорел автобус, перевозивший призывников из сборного пункта Чернушки. Об этом сообщает «Рифей».

Как сообщают очевидцы в соцсетях, происшествие произошло днём 6 декабря. Сначала у автобуса лопнуло колесо, затем начался пожар. Все пассажиры успели успешно эвакуироваться, но автобус в итоге полностью сгорел. Призывников забрал запасной автобус.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.