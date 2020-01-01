В Пермском крае сгорел автобус, перевозивший призывников
ЧП произошло на трассе Юго-Камский — Оса
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В Пермском крае на трассе Юго-Камский — Оса полностью сгорел автобус, перевозивший призывников из сборного пункта Чернушки. Об этом сообщает «Рифей».
Как сообщают очевидцы в соцсетях, происшествие произошло днём 6 декабря. Сначала у автобуса лопнуло колесо, затем начался пожар. Все пассажиры успели успешно эвакуироваться, но автобус в итоге полностью сгорел. Призывников забрал запасной автобус.
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