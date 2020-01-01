В Прикамье за сутки коронавирусом заразились 308 человек Умерли 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 308 новых случаев заражения COVID-19: 133 человека проходят лечение в больницах, 173 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Всего в больницах сегодня проходят лечение 1929 пациентов, из них 111 — на ИВЛ.

За сутки скончались 30 человек: 17 — непосредственно от коронавируса, 13 — от сопутствующих заболеваний.

Из 306 новых инфицированных — 124 мужчины, 178 женщин и четверо детей (мальчик и три девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 30 человек, 126 человек — в возрасте 45–65, 146 человек — старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 22 206.

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