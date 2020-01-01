Сергей Данилов Утверждено обвинительное заключение по делу об обналичке, фигурантами которого выступают экс-руководители УФССП Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества), сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, возглавляя одну из коммерческих организации в Перми, с июля 2017 г. по январь 2018 г. при участии должностных лиц Управления федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю обналичил более 3 млн руб.

Так, располагая сведениями о наличии денежных средств на счетах организаций-должников, он изготовил фиктивные документы, позволившие должностным лицам вывести деньги с их расчётных счетов.

Обналичивание денежных средств производилось посредством их перечисления на специальные расчётные счета, открытые на имя шести физических лиц, подконтрольных обвиняемому.

Полученные деньги он впоследствии частично передал должностным лицам краевой службы судебных приставов, а другой частью распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Перми, сообщают в прокуратуре.

Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц продолжается.

Напомним, что 3 декабря Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову до 23 января. С соответствующим ходатайством выступило следствие, мотивировав его тем, что он может влиять на свидетелей и даже скрыться.

Напомним, что Кожевникову и его бывшему заместителю Александре Мардановой инкриминируется ряд преступлений коррупционной направленности. Кожевников вины не признаёт, Марданова сотрудничает со следствием и находится под домашним арестом.

В августе она дала показания против бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая, сообщив, что он участвовал в передаче ей взяток от двух предпринимателей.

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