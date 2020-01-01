Елена Синица В Перми из-за следственного эксперимента закроют участок Западного обхода Полиция будет работать на трассе в ночь на понедельник Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь с 6 на 7 декабря будет закрыт участок Западного обхода. Об этом сообщает краевое министерство транспорта.

Это касается участка автодороги М-7 от СНТ «Рябинушка-3» вблизи д. Кондратово до пересечения обхода с ш. Космонавтов. Причина — на участке сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Пермскому краю будет проводиться следственный эксперимент.

Дорога будет закрыта с 23:00 воскресенья 6 декабря и до окончания мероприятия. Участникам движения предлагается воспользоваться объездными путями: через микрорайон Парковый или ул. Якутскую.

Перекрываемый участок.

Министерство транспорта Пермского края

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