Выходные в Перми будут солнечными Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозу Гидрометцентра РФ, ближайшие выходные в Перми, 5 и 6 декабря, будут солнечными и относительно морозными.

Дневная температура в оба дня составит -9° ... -10°, ночная — -14°... -16°.

Что касается Пермского края, то, как сообщает «Рифей», наиболее холодной ожидается ночь на воскресенье, когда столбики термометров опустятся до -22°.

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