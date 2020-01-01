Татьяна Сукрушева Доходы бюджета Пермского края с начала года снизились на 25,9 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по ноябрь 2020 г. бюджет Пермского края недосчитался доходов на сумму 25,9 млрд руб. Об этом сообщает региональный минфин.

К 1 декабря 2020 года в бюджет поступило 88,7 млрд руб., а в аналогичный период 2019 года — 114,7 млрд руб.

Напомним, за девять месяцев дефицит бюджета Пермского края составлял 9 млрд руб. На тот момент, согласно расчётам, дефицит бюджета Пермского края к концу 2020 года должен был составить 24,6 млрд руб.

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