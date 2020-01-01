В Пермский край поступила партия из 134 аппаратов ИВЛ Теперь их общее количество достигло 1262 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край поступила партия аппаратов ИВЛ в количестве 134 шт. Их общее количество в в и реанимационных отделениях региона достигло 640. Об этом было объявлено на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса 3 декабря.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мне доложили, что в Пермский край поступила последняя партия из привлечённого нами 461 аппарата ИВЛ для борьбы с коронавирусом. Оборудование используется в 23 медорганизациях региона, из них 12 — в Перми, остальные — в территориях, где развёрнуты койки для лечения COVID-19. В частности, ИВЛ используются в Коми-Пермяцком округе, Краснокамске, Осе, Октябрьском округе, Березниках, Чернушке, Чайковском, Лысьве.

Всего же, по словам и. о. министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, общее количество аппаратов ИВЛ в регионе достигло 1262 шт. По данным на 3 декабря, к аппаратам ИВЛ подключены 105 пациентов с коронавирусом.

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