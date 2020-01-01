Мария Сыропятова В 2021 году субсидии получат восемь авиарейсов из Перми Их будут обслуживать пять авиакомпаний Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В 2021 году международный аэропорт «Пермь» обслужит субсидированные рейсы пяти российских авиакомпаний по восьми направлениям. Список направлений утвердила Росавиация.

Из городов-направлений — Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара и Тюмень.

По сравнению с 2020 годом список субсидируемых авиарейсов покинули Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Салехард и Нижневартовск. Добавились — Краснодар, Минеральные Воды, Волгоград и Тюмень.

Право на полёты из Перми в Краснодар и Минеральные Воды получила авиакомпания «Азимут». Субсидии будут предоставлены на первые три и последние два месяца 2021 года при 61% софинансирования Пермского края.

Полёты этой же авиакомпании из Перми в Нижний Новгород получат субсидии в 30,5% от каждого из регионов — точек назначения, но только на период с начала января по конец мая, а также с начала сентября по конце декабря 2021 года.

На полёты в Новосибирск федеральные средства выделят авиакомпании «Сибирь» (S7), субсидии предназначены на авиаперелёты в первые четыре и последние три месяца 2021 года при софинансировании Новосибирской областью и Пермским краем по 30,5%.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» получит субсидии на авиасообщение с Волгоградом и Казанью (оба — при паритетном субсидировании регионами в 30,5%). При этом на рейсы в Волгоград субсидии будут предоставляться в первые четыре и последние четыре месяца 2021 года, а в Казань — на весь год.

«Ир Аэро» получит софинансирование на полёты в Самару (ранее субсидии на них получала авиакомпания «ЮВТ Аэро») на почти весь год. При этом Самарская область и Пермский край обеспечат софинансирование по 30,5%.

«ЮТэйр» получит поддержку авиарейсов в Тюмень также на весь год при суммарном софинансировании обоих регионов назначения в 61%.

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