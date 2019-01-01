Мария Сыропятова Конкурс на строительство корпуса для гимназии №17 объявят в ноябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Гимназия №17

Константин Долгановский

Аукцион на строительство нового корпуса 17-й гимназии будет объявлен в ноябре 2020 года. Об этом сообщают в администрации Перми.

Проектирование нового корпуса уже завершено, сейчас на площадке завершаются археологические раскопки по контракту с ООО «Экспедиция». Следующий этап — получение разрешения на строительство.

В городском бюджете на строительство нового корпуса заложено 513 млн руб.

Напомним, в январе 2018 года участок под новый корпус в квартале №179 (ул. Ленина, 33, 35) был передан администрации Перми компанией АО «Кортрос-Пермь».

Здание будет состоять из двух блоков и будет рассчитано на 550 школьников. Общая площадь нового корпуса составит 10 573 кв. м.

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