Мария Сыропятова На реконструкцию пристроя пермской гимназии №17 потратят более 500 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

На пристрой нового корпуса к зданию МБОУ «Гимназия № 17» в 2021 году потратят 513,4 млн. руб. Эта сумма указана в городском бюджете на 2021 год. При этом, из общей суммы 268,1 млн руб. — субсидия краевого бюджета.

В этом году на реконструкцию здания гимназии заложено 49,2 млн руб.

Помимо этого, в городском бюджете заложены средства и на реконструкцию МАУ СОШ №22 — 27,6 млн руб. в 2020 году, 59,8 млн руб. в 2021 году.

На строительство здания школы «СинТез» в 2021-2022 годах предполагается выделить 812,7 млн. руб. Новый корпус школы №82 обойдётся бюджетам всех уровней за два ближайших года в 476,8 млн руб., а здание школы по адресу ул. Карпинского, 77а в 148 млн руб.

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