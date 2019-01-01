Алиса Окулова Прокурор Пермского края официально отправлен на пенсию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главный прокурор Пермского края Андрей Юмшанов с 6 октября отправлен на пенсию «за выслугу лет». Приказ об увольнении был подписан в конце сентября генеральным прокурором Игорем Красновым, об этом сообщает ВЕТТА.

Ранее указом президента Владимира Путина Андрей Юмшанов был освобождён от должности прокурора Пермского края.

Напомним, что Андрей Юмшанов работал в должности руководителя краевой прокуратуры с 2018 года.

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