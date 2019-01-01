В Прикамье поступило ещё 314 тыс. доз вакцины от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермский край поступила вторая партия вакцины от гриппа в объёме почти 314 тыс. доз. Из данной партии для вакцинации детей предназначены почти 202 тыс. доз, для взрослых — 112 тыс. доз, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Всего же в этом году в регион поставлено более 834 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Из них для взрослого населения предназначены 461 тыс. доз, для детей — почти 373 тыс. доз.

С начала прививочной кампании прививки поставили более 520 тыс. жителей, в том числе 170 тыс. детей.

Этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции, отмечают в краевом минздраве. Грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями — пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

В первую очередь специалисты призывают привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем. Также рекомендуется поставить прививки работникам образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывникам, пожилым людям, беременным и детям.

Для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках.

Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.

Процесс вакцинации (вместе с измерением температуры) занимает не более 10 минут.

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