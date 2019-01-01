На рассмотрение гордумы повторно вынесен вопрос смены зонирования для строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Окончательный вариант ЖК «Арсенал»

ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р»

На рассмотрение Пермской городской думы повторно вынесен вопрос смены зонирования для строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» в микрорайоне Красные Казармы.

Инициатором вынесения также стала администрация Перми.

Напомним, вопрос поднимался во время прошлого пленарного заседания думы в сентябре, но до процесса голосования вопрос не дошёл, так как с трибуны глава Перми Дмитрий Самойлов попросил о снятии его с повестки из-за конфликтной ситуация с застройщиком – ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», который пока не собирается передавать мэрии построенную собственными силами школу.

Согласно изменённым Правилам землепользования и застройки 2019 года, две территории застройки четвёртой очереди «Арсенала» попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.

Компания-застройщик просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Изменения уже прошли процедуру публичных слушаний, несколько раз становились предметом обсуждения комиссии по землепользованию и застройке, а также были рассмотрены на градсовете. Осталось только пройти процедуру согласования Пермской городской думы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.