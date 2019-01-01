Григорий Серёдкин Пермская школа №42 переведена в режим удалённого обучения Поделиться Поделиться Твитнуть

С 6 по 9 октября школа №42 переведена в режим удалённого обучения в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ в школе. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в городском департаменте образования.

Напомним, 1 октября 2020 года от COVID-19 скончалась директор школы №42 Татьяна Залеляева. На лечении в больнице находится её заместитель.

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