Елена Синица Не прошедших тест на COVID-19 прибывших из-за границы жителей Пермского края оштрафовали на 52,5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском крае начали штрафовать граждан, не прошедших обязательное обследование на COVID-19 после возвращения из-за рубежа. На начало октября Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю составлено 73 протокола об административных нарушениях такого рода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, более 300 материалов направлены в органы полиции. Более того, суды Пермского края уже рассмотрели три дела об административном нарушении. Гражданам назначили штрафы общей суммой 52,5 тыс руб.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, граждане должны заполнить анкету прибывающего на борту и форму в электронном виде на портале госуслуг — до вылета, при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс. В течение трёх дней со дня прилёта в страну необходимо сдать анализ на коронавирус методом ПЦР и разместить информацию о результате на портале госуслуг.

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