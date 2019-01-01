Мария Сыропятова Дмитрий Махонин предложил Павла Новосёлова на пост бизнес-омбудсмена Пермского края Пленарное заседание Заксобрания, которое должно решить вопрос по его кандидатуре, назначено на 22 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин направил в Законодательное собрание региона предложение по кандидатуре Павла Новосёлова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Пленарное заседание краевого парламента назначено на 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, в июле стало известно, что прежний бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков собирается досрочно сложить полномочия. В сентябре источники «Нового компаньона» назвали Павла Новосёлов в качестве основной кандидатуры на пост уполномоченного по защите прав предпринмиателей.

Павел Новосёлов является учредителем и директором ООО «Восточный ветер» (деятельность ресторанов и кафе). Ранее он работал замначальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, был директором юридического департамента Пермской ТПП, директором экспертно-технического центра Пермэкспертиза.

Если краевой парламент одобрит его кандидатуру, то он станет бизнес-омбудсменом сроком на пять лет.





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