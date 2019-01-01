Михаил Суслов Пермь, Пермский муниципальный район и Чайковский городской округ возглавили рейтинг самых развитых муниципальных образований Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики компании «Инвест-аудита» составили рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского края по уровню социально-экономического развития и уровню развития рынка недвижимости за 2019 год.

Тройку лидеров возглавили Пермь, Пермский муниципальный район и Чайковский городской округ. В топ-10 рейтинга также вошли городские округа: г. Березники, Соликамский, Кунгурский, а также Добрянский, Краснокамский и Чернушинский муниципальные районы.

Наибольшее снижение по рейтингу (по сравнению с прошлым годом) продемонстрировал Кудымкарский ГО, который опустился на три позиции в связи с ростом уровня безработицы и снижением потребности в работниках.

Самый значительный рост по рейтингу продемонстрировали Карагайский МР (на восемь позиций); ГО «Город Губаха» (на семь позиций); Ординский МР (на пять позиций).

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