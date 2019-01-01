Михаил Суслов Цена на «вторичку» в Перми, по итогам третьего квартала, упала на 0,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подвели итоги III квартала на рынке вторичного жилья в 70 городах с населением более 300 тыс. человек.

В Перми средняя цена на вторичное жильё упала на 0,6% (до 57,1 тыс. руб. за 1 кв. м). Цена квартиры также снизилась на 4,3%, до 3,182 млн руб.

В целом по России цена 1 кв. м вторичного жилья за квартал выросла на 1,4%, а с начала года — на 2,2%. Лидером роста цен стал Магнитогорск, где стоимость вторичного метра за последние три месяца увеличилась на 4,7%, а средняя цена квартиры — и вовсе на 7,5%. Также отличились Череповец (+4,2% за «квадрат»), Севастополь (+4,1%) и Челябинск (+3,9%). На 3,4% подорожали Москва, Нижний Новгород и Тольятти.

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