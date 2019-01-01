Мария Сыропятова На реконструкцию здания для МКУ «Пермская городская служба спасения» потратят 132 млн руб. Компания-победитель снизила цену на 6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В мэрии Перми подвели итоги аукциона на реконструкцию здания на ул. Ижевская, 25д: контракт на 132,9 млн руб. будет заключён с пермской компанией ООО «Акрополь-М». На торги поступили две заявки, из которых комиссия допустила к участию в конкурсе только одну. Начальная цена контракта составляла 138,4 млн руб.

В администрации Перми пояснили «Новому компаньону», что по адресу ул. Ижевская, 25д предполагается разместить МКУ «Пермская городская служба спасения». Именно под нужды этого учреждения и проводятся работы (ранее здание имело административно-производственное назначение).

В рамках реконструкции будут произведены работы по укреплению фундамента, изменению площадей, ремонт фасада здания, перепланировка, внутренняя отделка, оборудование офисных помещений и складских помещений под хранение техники, а также ряд других работ.

Работы должны быть выполнены примерно за год.

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