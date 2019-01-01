Алиса Окулова Индексация зарплат краевых госслужащих заморожена на следующие три года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индексация окладов государственных гражданских служащих Пермского края в 2021–2023 годах будет приостановлена. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пояснительную записку к проекту регионального бюджета на 2021–2023 годы.

Всего в региональной казне на содержание госорганов в 2021 году выделено 4 млрд руб., в 2022 году — аналогичная сумма, и 3,9 млрд руб. — на 2023 год.

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