Алиса Окулова Пермь оказалась в середине рейтинга уровня зарплат среди крупнейших городов России Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Пермь заняла 45-е место в рейтинге уровня зарплат среди ста крупнейших городов России. Об этом сообщает РИА «Новости».

За основу эксперты взяли соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора.

Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат заняла Москва — среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии превысила 100 тыс. руб. и равнялась четырём стандартным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард — заработки и покупательная способность в этих городах не сильно уступают столичным: среднемесячная зарплата составила 97 тыс. и 94 тыс. руб.

Пермь занимает 45-е место из ста городов: среднемесячная зарплата в городе составила 42 тыс. руб., что равносильно двум потребительским наборам. Таким образом, Пермь обошла, например, Самару, Сочи, Симферополь. Зарплаты в этих муниципалитетах составили 40, 37 и 35 тыс. руб. соответственно.

Последнее место занял город Шахты Ростовской области. В нём зарплата за месяц равняется 28 тыс. руб.

Средние зарплаты по городам рассчитаны на основе статистики Росстата за январь — июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, юридические и финансовые услуги.

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