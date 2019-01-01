Михаил Суслов Компании «Сатурн-Р» временно запрещено передавать школу на территории ЖК «Арсенал» третьим лицам Поделиться Поделиться Твитнуть

Окончательный вариант ЖК «Арсенал»

ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск администрации Перми о принятии предварительных обеспечительных мер. Согласно им, ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» не сможет передавать третьим лицам землю под строительство школы и детсада, как и сами объекты.

Напомним, что администрация требует передачи в муниципальную собственность построенной школы на 1225 мест, в ответ владелец холдинга Александр Репин отказывается это делать.

Напомним, застройщик и краевые власти в апреле 2018 года заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» при строительстве ЖК «Арсенал» (территория между ул. Сибирской, Чернышевского и Героев Хасана) брал на себя обязательства по строительству школы на 1225 мест, детсада на 175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Но осенью этого года Александр Репин заявил, что не собирается это делать. До этого городские власти не одобрили смену зонирования территории застройки четвёртой очереди ЖК «Арсенал». Формально там теперь можно строить дома до шести этажей, застройщик просит разрешить строить дома более высокой этажности.

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