Елена Синица Депутат Заксобрания Мария Коновалова вылечилась от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Коновалова

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Депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова сообщила о том, что выписана из больницы. О своём выздоровлении она написала в своём личном профиле на Facebook.

«Выписали. Выздоровела. Возвращаюсь. Осень невероятная. Какое счастье — шуршать листьями под ногами и обнимать родных», — пишет Коновалова.

Напомним, о её заражении коронавирусом стало известно 22 сентября.

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