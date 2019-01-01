Елена Синица
Депутат Заксобрания Мария Коновалова вылечилась от COVID-19
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова сообщила о том, что выписана из больницы. О своём выздоровлении она написала в своём личном профиле на Facebook.
«Выписали. Выздоровела. Возвращаюсь. Осень невероятная. Какое счастье — шуршать листьями под ногами и обнимать родных», — пишет Коновалова.
Напомним, о её заражении коронавирусом стало известно 22 сентября.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть