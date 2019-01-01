Михаил Суслов В Пермском крае за сутки — 87 новых случаев заражения коронавирусом и пять летальных исходов Поделиться Поделиться Твитнуть

По официальным данным управления Ростребнадзора, за последние сутки в Прикамье выявили 87 случаев заражения COVID-19. При этом умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний пять человек. Об этом сообщает «Рифей».

Общее число инфицированных в Пермском крае за всё время достигло 10 248. Общее число смертей за весь период пандемии — 486.

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