Алиса Окулова В Перми приставы обязали закрыть магазин шуб из-за мер против коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми судебные приставы на месяц опечатали магазин меховых изделий за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов Пермского края.

По информации пресс-службы ведомства, в ходе проверки магазина Роспотребнадзор установил, что владелец магазина «Северное сияние» не обеспечил торговую точку оборудованием по обеззараживанию воздуха. Кроме того, в торговом зале и перед кассами не было разметки для соблюдения социального дистанцирования.

Так как данные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и приостановил работу магазина на 30 суток. Сотрудники ведомства будут регулярно проверять опечатанные двери.

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