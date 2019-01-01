Елена Синица Свыше 70% россиян не хотят ставить прививку от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Примерно 73% россиян заявили, что отказываются от вакцинации против коронавируса. Желают привиться 23% респондентов, оставшиеся 4% опрашиваемых сообщили, что уже переболели COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проводимого «Единой Россией».

Кроме этого, уточняется, что лишь 7% граждан считают, что прививки необходимо сделать обязательными для всех. Подавляющее большинство (93%) — за то, чтобы вакцинация проходила на добровольной основе.

Более того, для большинства опрошенных (63%) не важно, в какой стране произвели вакцину. Препарат отечественного производства предпочитают 24% , зарубежного — 13%.

Больше половины граждан (52%) ожидают второй волны пандемии коронавируса, 37% считают, что её не будет. 11% россиян вовсе не верят в существование COVID-19.

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