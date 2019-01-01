Елена Лодыгина журналист Компания, близкая к епархии, выиграла ещё один аукцион на диспансеризацию пермских чиновников В «Елизаветинской больнице» будут обслуживаться не только чиновники мэрии, но и Дзержинского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Дзержинского района Перми подвела итоги аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих. На конкурс заявились две компании: ГК «Медси» и ООО «Елизаветинская больница». По итогам работы конкурсной комиссии, победителем аукциона стала «Елизаветинская больница», которая ранее взяла ещё один контракт на диспансеризацию чиновников пермской мэрии.

В этот раз стоимость контракта составила 95,3 тыс. руб. За эти деньги подрядчик должен провести диспансеризацию в срок до 25 ноября 2020 года. В стоимость услуг включены осмотры терапевта, акушера-гинеколога, невролога, хирурга-офтальмолога, отоларинголога, эндокринолога, психиатра, психиатра-нарколога, а также различные анализы, в том числе на онкомаркеры, ЭКГ, флюорография. Стоимость диспансеризации одного чиновника составила от 1397 руб. до 1797 руб.

Напомним, ранее ООО «Елизаветинская больница» уже выиграло один аукцион на диспансеризацию пермских чиновников. Контракт ещё не заключён. ООО «Елизаветинская больница» в разных долях принадлежит владелице клиник «Надежда» Лилии Ягодкиной, настоятелю трёх пермских храмов Николаю Вернигору и Пермской епархии Русской православной церкви.

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