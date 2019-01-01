Елена Лодыгина журналист Диспансеризацией чиновников займется компания, где соучредителем является Пермская епархия Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская мэрия подвела итоги аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих. По условиям конкурсной документации, поставщик должен провести диспансеризацию пермских чиновников. Стоимость одного профилактического осмотра составила от 2,5 до 2,7 тыс. руб. Общая стоимость контракта достигла 547,4 тыс. руб. Как сказано в конкурсной документации, диспансеризация должна быть проведена в срок до 21 декабря 2021 года.

На участие в конкурсе заявились две компании: АО ГК «Медси» и ООО «Елизаветинская больница». Победителем стала «Елизаветинская больница», которая снизила начальную максимальную стоимость услуг почти в два раза — до 286,8 тыс. руб.

По данным Rusprofile, 51%-ая доля ООО «Елизаветинская больница» принадлежит Лилии Ягодкиной. Остальные 49% Николаю Вернигору (25%-я доля) и Пермской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат) (24%). При этом Николай Вернигор тесно связан с РПЦ: он является настоятелем трех пермских храмов и учредителем благотворительного фонда «Содействие в строительстве храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского».

Напомним, «Елизаветинская больница» открылась в здании бывшего роддома «Аист» в 2012 году. Здание на ул. Екатерининской, 224 было передано в аренду ООО «Иордан» без торгов в апреле 2012 года с целью открытия там клиники женского здоровья. Но оно использовалось не по целевому назначению (часть помещений пустовала, часть сдавалась в субаренду Федеральному центру управления рисками и клинике «Надежда»), а ООО «Иордан» впоследствии было переименовано в ООО «Елизаветинская больница». Кроме того, доля сотрудника канцелярии Пермской епархии Азимжона Назарова была продана владелице сети медицинских клиник «Надежда» и «Уралмед» Лилии Ягодкиной. В 2016 году Лилия Ягодкина увеличила свою долю в ООО «Елизаветинская больница» с 50% до 51%.

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