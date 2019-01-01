Сергей Данилов В Прикамье выявлено 84 новых случая заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 84 новых случая заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 45 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10 161. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 3 октября — 1,1).

Из 84 новых инфицированных — 29 мужчин, 54 женщины и один ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 15 человек, 30 человек в возрасте 45–65, 38 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.