В Пермском крае количество инфицированных COVID-19 граждан превысило 10 тыс. чел. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, на полдень 3 октября на территории Пермского края выявлено 86 новых случаев инфицирования COVID-19.

Таким образом, за всё время с начала пандемии число заражённых в регионе превысило 10 тыс. жителей и достигло 10 077 человек. 6890 из них выздоровели, 476 — скончались, остальные продолжают лечение.

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