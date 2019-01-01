В Пермском крае количество инфицированных COVID-19 граждан превысило 10 тыс. чел.
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По данным управления Роспотребнадзора, на полдень 3 октября на территории Пермского края выявлено 86 новых случаев инфицирования COVID-19.
Таким образом, за всё время с начала пандемии число заражённых в регионе превысило 10 тыс. жителей и достигло 10 077 человек. 6890 из них выздоровели, 476 — скончались, остальные продолжают лечение.
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