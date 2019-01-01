Оперштаб рекомендовал работодателям Прикамья перевести сотрудников на удалённую работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории Пермского края принято решение рекомендовать руководителям организаций и предприятий перевести часть работников на удалённый режим работы. Связано это с ростом заболеваемости.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Мы рекомендуем перевести на дистанционный формат тех сотрудников, чьё непосредственное присутствие в офисе не требуется.​ Это позволит снизить количество социальных контактов между сотрудниками учреждений, а также пассажиропоток в общественном транспорте в часы пик. Принимаемые меры могут способствовать снижению темпов распространения коронавируса​ в регионе.

Кроме того, решением оперштаба до 18 октября продлены текущие ограничения. То есть запрещена работа ночных клубов, детских развлекательных центров, а также проведение культурно-массовых мероприятий.​

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