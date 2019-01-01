Пермяк получил 2 года колонии за кражу 200 кг листовой стали со станции Пермь-Сортировочная
Дзержинский районный суд Перми назначил наказание в виде двух лет и одного месяца колонии строгого режима местному жителю, который в феврале 2020 года похитил 200 кг листовой стали со станции Пермь-Сортировочная для сдачи груза в пункт приёма металлов.
Его на месте задержали сотрудники линейного отдела полиции.
В итоге он был осуждён по нескольким эпизодам кражи. В частности, за всё время со станции он вынес 16 листов стали.
Подобные преступления считаются редкими, обычно похитители не выносят такой объём металла.
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