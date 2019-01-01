Михаил Суслов
В Прикамье выявлено 83 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
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По данным Роспотребнадзора, в Прикамье на сутки зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Рифей». При этом умерли четыре человека. Из них, как сообщает минздрав, трое — от COVID-19, один — от сопутствующей болезни.
Общее число заражённых достигло 9991 человек. Умерших за весь период пандемии в регионе — 468.
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